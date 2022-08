La droga, dins de les maletes. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional va detenir, el 10 d'agost passat a l'aeroport del Prat, un home que amagava a l'interior de les maletes 3,5 quilos de cocaïna camuflada en 4 planxes ocultes al doble fons del seu equipatge, adherides entre si a l'estructura de plàstic de la maleta a la part interna. El seu vol havia arribat a Barcelona procedent de Colòmbia.

Després d'un minuciós examen de la maleta es va extreure una planxa amb un pes d'un quilo, que allotjava al seu interior una substància de color blanca i pastosa, que en realitzar la prova del “reactiu drogo-test” va donar resultat positiu en cocaïna, la suma del contingut de les altres tres planxes donen una quantitat total de 3,5kg de cocaïna, procedint els policies actuants a la seva detenció per un Delicte Contra la Salut Pública, sent informat in situ del motiu de la seva detenció i dels drets que li assisteixen .

El detingut va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 del Prat.