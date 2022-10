Localitat d'Ilford / @EP

Dos homes han mort i un tercer es troba a punt de morir després de ser disparats a Ilford, a l'est de Londres. Els policies van arribar després de la mitjanit a Henley Road, i allà van certificar la primera víctima: un jove d'uns 20 anys. La segona víctima va morir poc temps després, però encara no ho han pogut identificar.

La tercera víctima , d'uns 30 anys, va ser portada a l'hospital, on roman en estat crític. Ara com ara, es busca un home armat que hauria estat el presumpte autor dels crims, però de moment no hi ha hagut cap arrest.

"Les investigacions sobre les circumstàncies estan en curs. Les escenes del crim i els tancaments de carreteres són al seu lloc", confirma la policia Metropolitana.