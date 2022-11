La nena va circular pel carrer i va acabar xocant-se contra un camió / Freepik

Un nena de 7 anys ha mort després d' estavellar-se amb la bici contra un camió , segons s'ha especificat a la investigació. La nena havia après a anar amb bicicleta feia molt poquet i va agafar la carretera de davant de casa seva, amb tan mala fortuna que va anar avall i no va poder frenar abans de xocar contra la roda d'un camió.

La mare, que va veure l'accident en directe, va cridar i va córrer després de la nena, anomenada Eloise Jackson, però no va poder fer res per evitar la tragèdia. Ella va dir: 'Eloise va pujar a la seva bicicleta tot i que li vaig dir que no ho fes. Jo estava cridant i cridant. Vaig anar fins al final del camí i em vaig trobar cara a cara amb una senyora que va dir 'ho sento molt, ho sento molt'. Tot el trànsit es va aturar i vaig començar a cridar que algú truqués a una ambulància”.

Finalment, la petita de 7 anys va morir a l'hospital aquella mateixa nit . Després d'aquest accident, els residents i els polítics locals van demanar una acció immediata per prohibir que els camions articulats deixin de circular pels carrers més tranquils. La carretera on vivien, Church Street, forma part de l'A338 que uneix l'A303 amb Swindon a través de Marlborough.



Philip Palmer, un amic proper de la família que va representar els Jackson en la investigació, va deixar clar que el creixent volum de trànsit de vehicles pesants era 'totalment inapropiat' per a aquest tipus de carrers. La família i els amics d'Eloise esperen que la nova campanya de seguretat viària sigui 'un dels seus llegats'.