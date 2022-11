Persona utilitzant el mòbil / Arxiu

Una policia es va gravar donant-se plaer a si mateixa mentre estava de servei. La dona de 40 anys, anomenada Clare Ogden , estava gravant un vídeo per a la seva parella, però la notícia va acabar fent-se pública després que els seus caps confisquessin el mòbil perquè sospitaven que havia estat accedint a dades confidencials de la policia i compartint-los amb un col·lega com a broma.

A l'audiència, es van descobrir tres vídeos personals, però l'oficial va acceptar que només un era de caràcter sexual . Quan li van demanar explicacions, l'excusa que va oferir l'oficial va ser que era a l'hora de dinar i que les imatges corresponien als temps de Covid en què hi havia algunes restriccions.

L'advocat Mark Ley-Morgan, que representava la policia de Cleveland, va dir que Ogden va filmar els vídeos després d'ingressar al seu torn a la comissaria. "Hi ha tres vídeos. Un s'accepta de ser ella realitzant un acte sexual sobre si mateixa. N'hi ha dos més que diu que no són sexuals. Ella accepta per la seva banda que, a nivell mundial, aquesta acusació equival a una mala conducta greu i que una de les imatges definitivament està sexualitzada", comenta l'advocat, que afegeix que "ella està en uniforme. Ella està en una comissaria. Qualsevol membre del públic tindrà una mala opinió d'un oficial de policia que s'involucra en aquest tipus de comportament sexual i ho grava mentre està de servei en una estació de policia".

L'oficial va renunciar al juny després de ser acusada de gravar imatges de dades confidencials de la policia amb el mòbil personal, a més d'estar involucrada en un vídeo amb comportament sexual mentre era a la policia. Tot i això, el judici continua endavant aquests dies.