L'home abusava dels cadàvers / Pixabay

David Fuller , un home britànic de 68 anys, s'ha declarat culpable aquest dijous d'haver abusat sexualment de més de 100 cadàvers i d'haver assassinat dues dones fa més de 30 anys.

Entre els cadàvers profanats, hi ha una nena de nou anys i una dona de cent anys . L'home ja havia rebut dues cadenes perpètues el 15 de desembre del 2021 després de declarar-se culpable pels assassinats de les dues dones, Wendy Knell i Caroline Pierce , el 1987. Knell tenia 25 anys i Pierce 20, i les va assassinar colpejant-les brutalment i estrangué la mort. També les va agredir sexualment quan estaven a punt de morir o fins i tot després de la mort.

A més, també se'l va sentenciar a dotze anys per càrrecs que no tenien relació amb aquest cas, però dels quals també es va declarar culpable. Entre aquests delictes, hi ha l' abús sexual de 78 dones mortes a les morgues del Tunbridge Wells Hospital ia l'antic Kent and Sussex Hospital , entre el 2008 i el 2020.

A aquests 78, la policia hi ha afegit càrrecs per 16 delictes sexuals en un dipòsit de cadàvers, dels quals s'ha declarat culpable.

Fuller, que havia treballat a Maidstone i Tunbridge Wells NHS Trust des del 1989, actuava quan tots els seus companys acabaven els torns, i quan es quedava sol, accedia als frigorífics on s'emmagatzemaven els cossos.