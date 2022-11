Tràgiques notícies les que arriben des de l' Argentina després que un turista hagi mort després de ser aixafat per un enorme bloc de gel. El turista, juntament amb el seu grup, es dirigia cap a l'interior de la Cova de Jimbo, a Ushuaia, una cova que està completament congelada.

Un excursionista estava filmant la travessia i va captar íntegrament el moment en què la roca gelada cau sobre el turista d'origen brasiler. El grup va obviar els senyals de seguretat , els quals advertien que es mantinguessin allunyats de la zona. Com diu la famosa dita: "La curiositat va matar el gat".

MÉS INFORMACIÓ Un home admet haver abusat sexualment de més de 100 cadàvers

Aquí podeu veure el moment del despreniment:

Els serveis d'emergència van ser alertats cap a les 17h, hora local, però el turista ja era mort quan els socorristes van arribar al lloc de l'accident.

El lloc on va ocórrer la tragèdia forma part del Parc Nacional Terra del Foc , un parc nacional a la part argentina de la illa de Terra del Foc. Les autoritats locals ja van avisar prèviament del perill d'esfondrament, però sembla que no va ser suficient per evitar aquest accident.