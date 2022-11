La imatge compartida per la Policia. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional , a través del seu perfil de Twitter , va alertar dilluns passat 7 de novembre de l'existència d'un concurs estafa de suplantació a Iberia que promet bitllets de vols.

L'estafa aprofita la proximitat del Black Friday (se celebrarà el 25 de novembre) per proposar a tots els que el vegin per "respondre al nostre qüestionari", "trobar el premi ocult" i guanyar "fins a 2 bitllets anada i tornada per a Europa" .

Al missatge, el cos fa una crida perquè ningú caigui en aquesta classe d'estafes i demana la col·laboració ciutadana per detectar-ne d'altres.