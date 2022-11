Catalunya press bastu00f3n

Un home cec ha estat arrestat durant 26 hores després que la policia de Florida, Estats Units, confongués el seu bastó amb una arma. L'home en qüestió era James Hodges, de 61 anys . Els agents el van detenir per "resistir-se a l'arrest sense violència".

El senyor va passar per davant d'una patrulla i la primera agent li va preguntar que què porta a la butxaca de darrere en pensar que portava una arma, i l'home li contesta que és una "ajuda de navegació" i, molest per haver-ho parat, anomena "tirana". L'oficial li demana el seu nom i ell es nega a donar-ho perquè considera que no ha fet res de dolent.

La policia continua insistint, i davant la negativa de l'home, l' amenaça de emmanillar-lo. A continuació, apareix un segon policia que, veient el panorama, li demana el carnet d'identitat, cosa que el senyor Hodges es torna a negar, mostrant enlaire el bastó.

Finalment, els policies decideixen arrestar-ho i enviar-ho a comissaria. L'oficina del Comtat de Columbia va emetre un comunicat en què deien que "el Sheriff Hunter està preocupat pel que ha vist al vídeo i l'assumpte s'està investigant".

"Si es mantenen violacions de la policia al final d'aquesta investigació, es prendran les mesures apropiades. Si bé entenem la frustració i la preocupació associades amb aquest esdeveniment, estem treballant per resoldre aquest assumpte com més aviat millor", conclou.