L'escola ja no és un lloc segur per a la nena afectada / @EP

Una professora de Texas ha estat acusada d' arrossegar una nena de cinc anys pel terra. La primera acusació formulada va ser de delicte greu per lesionar un nen, però no ha estat fins ara que han tingut les proves definitives. A les càmeres de vídeo vigilància van veure que Jenny Alicia Domínguez, la mestra de 44 anys, arrossegava Fany Castro, la nena.

La mare de la petita, Patricia Domínguez, va declarar al canal de notícies ABC13 que la seva filla va ser avergonyida i intimidada més d'una vegada per la professora: “La meva filla va deixar de menjar, perquè va dir que la seva mestra la va trucar grossa, que no necessitava estar menjant”.

La professora al·lega que va carregar contra Fany perquè es va negar a tirar una forquilla a les escombraries , cosa que va provocar que Jenny agafés la nena pel braç i els cabells per arrossegar-la fins al contenidor.

La mare de l'afectada va dir que es va posar "una mica furiosa amb el mestre i el districte escolar, que se suposa que és un lloc segur perquè els nens aprenguin, juguin i no es preocupin que ningú no els maltracti".

A més, va explicar que la nena va acabar amb un petit tall com a resultat de l'incident , i que no se sent segura a l'escola. Un testimoni que va parlar amb la policia va dir que la mestra del Districte Escolar Independent de Houston (HISD) era "irracional" i estava "fora de control".



En un comunicat, l'escola va dir que havien pres nota de la situació i va afirmar que el mestre havia "renunciat immediatament" després de la publicació dels informes: "HISD pren aquestes situacions molt de debò, i la seguretat i el benestar dels nostres estudiants és sempre la nostra principal prioritat: el Departament de Policia d'HISD va ser notificat d'una acusació de mala conducta i l'educador va ser reassignat immediatament a l'espera del resultat de la investigació. investigació pendent, HISD no proporcionarà informació addicional".