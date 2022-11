Motorista fent el cavallet / Mossos d'Esquadra

Un motorista ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra per conducció temerària , ja que en un vídeo se li ha pogut veure com feia el cavallet a la carretera del pantà del Foix. El conductor posa en risc la vida i la de la resta d'usuaris de la via, ja que en un moment donat està a punt de tenir un xoc frontal amb un cotxe.

Al tweet de Mossos , recollit per Catalunya Press, diuen que "denuncien per conducció temerària un motorista que va aixecar la roda i gairebé té un xoc frontal a la BV-2115, entre Vilanova i la Geltrú i l'Arboç. Va posar en risc el seu vida i la dels altres usuaris de la via".