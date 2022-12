Un vehicle ha atropellat dos menors en una carretera a Mallorca , a Algaida. Els germans caminaven per una carretera sense voral. El cotxe que els va atropellar circulava, segons les primeres investigacions, a gran velocitat. Un dels nois, de 16 anys, ha mort a l'hospital.

El conductor de l'atropellament es va fugir i poc després es va lliurar a la Guàrdia Civil i els va explicar que en haver poca visibilitat a la carretera no es va adonar que s'havia emportat els joves per davant. La Guàrdia Civil investiga si l?home que es va lliurar i va donar negatiu en alcoholèmia era realment el conductor.

Els dos germans circulaven per una carretera sense voral i amb poca visibilitat, era de nit i no portaven armilla reflectora. Un dels germans va morir al copejar-se contra el terra i l'altre està ingressat, però no corre perill. El cotxe va ometre el deure de socors, van ser altres cotxes que van veure els joves estirats a terra els que els van socórrer i van trucar als serveis d'emergència.