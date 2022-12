La jutgessa deixa en llibertat provisional la falsa embarassada que va provocar l'aterratge forçós al Prat|@EP

La jutge de guàrdia del Prat de Llobregat ha deixat en llibertat provisional la dona embarassada que ahir va forçar un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat (Barcelona) simulant estar de part, segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La magistrada li ha retirat el passaport, l'obliga a romandre a Espanya ia comparèixer cada dia als jutjats del Prat de Llobregat fins que se celebri el judici. De fet, la dona s'ha negat a declarar davant de la jutgessa de guàrdia i s'enfronta a dos delictes: desordres públics i afavorir la immigració il·legal a Espanya . Mentre continua la recerca dels 12 immigrants que segueixen fugits després de saltar de l'avió.

La dona va provocar l'aterratge forçós al Prat d'un avió que cobria el trajecte entre Casablanca i Istanbul , fingint haver trencat aigües en ple vol, cosa que 27 passatgers van aprofitar per saltar a la pista i intentar fugir, per tal d'entrar-hi irregularment al territori espanyol. Tretze dels passatgers que van saltar de l'avió van ser interceptats per les forces de seguretat i cinc van continuar el viatge d'avió, mentre que a la resta, dotze, se'ls ha tramitat el procés d'inadmissió corresponent per retornar-los al Marroc , després de comprovar-se que no disposen de documentació que els permeti quedar-se a Espanya .

Dos dels passatgers que van aconseguir fugir van ser detinguts ahir, un pels Mossos d'Esquadra fora de l'aeroport i l'altre per la Guàrdia Civil dins de les instal·lacions aeroportuàries. Tots dos van ser traslladats a les dependències policials de l'aeroport, mentre que les forces de seguretat mantenen el dispositiu per localitzar i aturar els altres 12 migrants fugits.