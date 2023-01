La zona on s'ha trobat el nadó. Foto: Europa Press

Els agents de la Unitat de Recerca dels Mossos d'Esquadra revisaran càmeres i interrogaran testimonis per aclarir-ne les causes i trobar l'autor de l'abandonament d'un nadó d'un mes al carrer Begur, al districte de Sants-Badal de Barcelona.

Ho han explicat en una roda de premsa aquest dimarts el caporal i l'agent de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de Sants-Montjuïc que han arribat primer al lloc dels fets després que una dona donés l'alerta al telèfon d'emergències 112 .

Els agents han arribat al lloc cap a les 6.40 hores, quan una dona els ha explicat que, en sortir de casa seva (just davant d'on s'ha trobat el nadó), s'ha trobat amb "un senyor, que semblava borratxo, parlant per telèfon que deia que dins una bossa hi havia un nadó”.



"La dona s'ha acostat i ha vist una bossa de roba fosca, amb un nadó amb un xumet i una manta al seu interior i, en pensar que era un ninot, la dona l'ha tocat i, com s'ha mogut, s'ha portat l?ensurt de la seva vida", ha afegit el caporal.

En arribar, els agents han comprovat la temperatura del menor, que era "idònia, es movia amb normalitat, tenia els ulls oberts i no plorava", i ho han traslladat fins a l'interior del cotxe patrulla, on li han posat roba per sobre i han avisat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Una ambulància del SEM ha atès el menor i l'ha traslladat fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: “Per sort no es tem per la salut, ja que ha estat molt poc temps a la via pública i quan l'han trobat encara tenia el cos calent".

Els agents han explicat que el presumpte autor de l'abandó "podria incórrer en un delicte d'abandó de menor i, fins i tot, de temptativa d'homicidi".