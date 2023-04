Foto: @EP

Els serveis d'emergències i agents de la Policia Local han atès una dona, de 47 anys, que va entrar en parada cardiorespiratòria després d'ennuegar-se amb un tros de carn mentre menjava en una caseta de la Fira de Sevilla i una altra dona, de 72 anys, que va patir un ictus en una caseta del carrer Pascual Márquez. Les dues dones han aconseguit salvar la vida gràcies al "ràpid" trasllat de totes dues a un centre sanitari.

En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Emergències Sevilla ha informat, en primer lloc, del cas d'una dona que va entrar en parada cardiorespiratòria després d'ennuegar-se amb un tros de carn mentre dinava en una caseta del carrer Curro Romero. Dos sanitaris que eren al lloc van realitzar "infructuoses maniobres" d'heimlich, per la qual cosa la dona va haver de ser intubada per extreure el tros de carn.

Igualment, es va haver d'emprar un desfibril·lador en entrar en parada cardiorespiratòria per la hipòxia perllongada. Un cop estabilitzada va ser traslladada a l'hospital. En segon lloc, Emergències Sevilla ha detallat la intervenció en una caseta al carrer Pascual Márquez, on una dona va patir un ictus. La "ràpida intervenció" del dispositiu sanitari va aconseguir evacuar-la a l'hospital per a la seva assistència.

"La rapidesa en el trasllat en aquests casos és fonamental. Salvar la vida de dues persones que gaudien d'una feliç tarda de Diumenge de Fira és la recompensa més gran per a tots els que participem en aquest dispositiu. Esperem la ràpida recuperació de les dues pacients", ha desitjat Emergències Sevilla.