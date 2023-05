Fotografia del contenidor d'escombraries amb els animals @Guardi Civil | EP

La Guàrdia Civil està investigant un home de 50 anys del Prat de Llobregat per descomptat maltractament animal en matar animals per fer ritus de santeria. L'home ha estat denunciat per infringir la llei de sanitat animal.

El cos de policia ha explicat en un comunicat que busquen tres sospitosos més i que van començar a investigar el cas el novembre del 2022 . Aleshores, una empresa del municipi va trobar restes d'animals morts dins d'un contenidor d'escombraries.