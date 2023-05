El fatal accident va passar al veïnat de Springfield Gardens a Queens, Nova York. | @EP

Una nena de 14 anys de la ciutat de Nova York va morir després de ser expulsada d'un automòbil a gran velocitat conduït per un adolescent sense llicència, que va pactar contra un camió estacionat d'UPS, provocant un xoc en cadena, segons va informar la policia, citada per diversos mitjans de notícies.

El mortal accident, que va involucrar almenys tres vehicles, va passar dimecres al veïnat de Springfield Gardens, a Queens, al voltant de les 6:40 pm, segons va informar el Departament de Policia de Nova York. La víctima fatal va ser identificada per éssers estimats en una pàgina de GoFundMe com a Fortune Williams, de 14 anys.

Familiars i la policia van afirmar que Williams viatjava en un BMW mentre un jove de 16 anys amb un permís d'aprenentatge conduïa a una "alta velocitat", informa el Post. Segons s'informa, el conductor va perdre el control i va xocar contra el camió de repartiment estacionat.

"L'automòbil anava bàsicament a uns 90-100 km/h", va dir un testimoni a ABC7 NY. Després, el vehicle va girar a través de la carretera i va xocar contra un costat d'un camió de remolc.

El conductor no va patir ferides greus, mentre que Williams va ser declarada morta al lloc, va informar el NYPD, segons el Post.

"Com a mare, una mare no vol passar per això", va dir la mare de la víctima, Keisha Francis, a ABC7 NY. "Vaig trobar la polsera; no puc dormir".

Des de llavors, éssers estimats han creat una pàgina de GoFundMe per ajudar la mare de Williams amb les despeses del funeral.

"Era educada, treballadora, molt afectuosa amb els seus germans i sempre tenia un secret per explicar-me cada vegada que la veia. Estava plena d'enginy adolescent i un glamur juvenil que només ella podia portar".

Segons la pàgina de recaptació de fons, Williams somiava treballar al camp de la medicina. També estimava la moda i ajudar la seva mare a la cuina.

No és clar si el conductor de 16 anys, que roman estable en un hospital local, enfrontarà càrrecs.