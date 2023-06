Familiars i coneguts del conductor lamenten la tragèdia i destaquen els perills dels estereotips i prejudicis sobre la seguretat a la frontera. | @EP

Una dona enfronta càrrecs d'assassinat després de disparar al cap al seu conductor d'Uber la setmana passada, al·legant que va pensar que estava sent segrestada, segons va informar el Departament de Policia del Paso a Texas.

La investigació va revelar que la dona no va estar mai en perill i que el conductor, un home de 52 anys, marit i pare, no es va desviar mai del seu destí previst. Phoebe Copas, de 48 anys, està sent detinguda amb una fiança de 1,5 milions de dòlars.

La família del conductor, Daniel Piedra García, va confirmar que va ser desconnectat del suport vital dimecres passat. Ana Piedra, esposa de Daniel, va compartir en una publicació de GoFundMe que el seu marit era l'"únic suport de la nostra família" i que estava molt content de poder treballar i portar ingressos a casa com a conductor d'Uber, després d'haver-se lesionat al genoll a la seva feina anterior i requerir cirurgia a l'abril.

L'incident va passar quan Copas, que és originària de Kentucky i estava visitant el seu nòvio a Texas, va sol·licitar un viatge a Uber per anar a un casino local després que ell acabés el seu torn laboral. Tot i això, Copas presumptament es va alarmar en veure senyals d'autopista que indicaven "Juárez, Mèxic", cosa que la va portar a creure que estava sent portada a Mèxic en contra de la seva voluntat.

Durant el trajecte, segons les autoritats, Copas va treure un revòlver i va disparar a Pedra al clatell i al canell, cosa que va causar que l'automòbil s'estavellés. Després de cometre l'acte, Copas va fer una fotografia de l'escena i la va enviar al seu xicot abans de trucar al 911.

La policia del Paso va informar que la investigació no dona suport a l'afirmació d'un segrest ni que el conductor s'hagi desviat de la ruta establerta per Copas. Fins ara, no s'ha confirmat si Copas ha presentat una declaració o si ha contractat un advocat per representar-la.

Familiars i coneguts de Pedra van expressar la seva commoció davant del que va passar, afirmant que mai no van imaginar que ell seria la víctima d'aquest tràgic succés. Alhora, alguns van assenyalar que els estereotips i percepcions errònies sobre la seguretat a la frontera van poder haver portat Copes a una suposada situació de perill imaginari.

La pèrdua de Daniel Piedra García deixa un profund impacte a la seva família i éssers estimats. La seva dona i altres familiars lamenten els fets i afirmen que ningú mereix un final tan tràgic i violent.



Després del tràgic incident, la comunitat i la família de Daniel Piedra García es troben en dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Didi Lopez, neboda de Pedra, va compartir el seu pesar i va esmentar que el seu oncle no tenia fills propis, però era padrí de molts.

"L'estrany i desitjaria que això no li hagués passat. No s'ho mereixia, ningú no es mereix una cosa així", va expressar Lopez. A més, López ha destacat que les suposicions i els prejudicis sobre la frontera i la seva seguretat poden portar a situacions lamentables com aquesta. "Fan suposicions, veuen coses potser a les notícies, potser a les xarxes socials, i coses que no són necessàriament certes, i quan venen aquí, venen sense saber realment", va comentar López als mitjans.

Aquest tràgic incident ha deixat en evidència les greus conseqüències que poden sorgir de malentesos i temors infundats. Les autoritats continuen investigant el cas, i la comunitat espera que es faci justícia en memòria de Daniel Piedra García.

És important recordar que Uber i altres plataformes de transport compartit implementen mesures de seguretat per garantir la protecció dels passatgers i els conductors. Tot i això, casos aïllats com aquest ressalten la necessitat de mantenir la vigilància i comunicació per evitar malentesos i situacions potencialment perilloses.