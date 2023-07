La noia va ser trobada 3 dies després.

El Departament de Policia de Long Beach va informar que Steven Robert Sabalan, de 61 anys, va dur a terme un esgarrifós segrest el 6 de juliol passat a San Antonio, Texas. Suposadament, va amenaçar la noia amb una arma i la va obligar a pujar al seu vehicle, per després creuar fronteres estatals, recorrent gairebé 1,400 milles fins a Califòrnia, on finalment va ser trobada tres dies després.

La situació va fer un gir inesperat quan un grup de bons samaritans, que es trobaven en un estacionament a Long Beach, van albirar la víctima dins d'un vehicle estacionat, sostenint un paper amb la desesperada frase "ajudin-me" escrita en ell. Actuant ràpidament, van reconèixer el missatge i van trucar al 9-1-1 immediatament, cosa que va desencadenar una ràpida resposta policial.

Segons els informes, la jove també va pronunciar les paraules "ajudin-me" a transeünts mentre Sabalan es trobava dins d'una bugaderia. Posteriorment, la víctima va revelar que el sospitós l'havia amenaçat que "la feriria" si no obeïa les seves ordres. Durant el segrest, Sabalan presumptament va indagar sobre l'edat de la nena, i en assabentar-se que tenia un amic a Austràlia, li va prometre portar-la en un creuer per visitar-lo, però amb una condició prèvia: havia de fer alguna cosa per ell, segons l'informat per l'Oficina del Fiscal dels Estats Units.

Quan les autoritats van detenir Sabalan, van trobar una "rèplica d'una pistola semiautomàtica" que el sospitós havia utilitzat per intimidar la víctima. A més, es va determinar que durant el viatge, Sabalan havia agredit sexualment la nena almenys en tres ocasions.

El cap de policia de Long Beach, Wally Hebeish, va elogiar els membres de la comunitat per la seva ràpida intervenció i la seva disposició per involucrar-se, ja que la seva trucada al 9-1-1 va resultar crucial per assegurar el rescat de la noia. Hebeish també va reconèixer el valuós treball dels oficials que van dur a terme una resposta veloç i efectiva, permetent la protecció i seguretat de la víctima.

El Departament de Serveis per a Infants i Famílies de Sant Antoni va ser notificat de l'incident i va assumir la custòdia de l'adolescent. Per part seva, Sabalan va ser acusat per un gran jurat federal i enfronta càrrecs de segrest i transport d'un menor amb la intenció de participar en activitats sexuals il·legals.

L'Oficina del Fiscal dels Estats Units va informar que l'FBI assumirà el lideratge en el cas, i l'audiència de Sabalan està programada per al 31 de juliol al Tribunal de Districte dels Estats Units al centre de Los Angeles.

Si fos trobat culpable pels dos càrrecs, Sablan s'enfrontaria a una sentència màxima de cadena perpètua. Aquest esgarrifós incident ha commocionat la comunitat, destacant la importància de la col·laboració ciutadana i la ràpida actuació policial per protegir les persones vulnerables.