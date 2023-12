Aquest incident exposa una amenaça creixent que ha passat desapercebuda durant mesos, generant caos i preocupació entre viatgers i treballadors aeroportuaris. X: @FlightradarCAT

En una jornada que hauria de transcórrer amb normalitat a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, es va desfermar la violència entre els enrotlladors de maletes il·legals a la Terminal T1, deixant en evidència una problemàtica creixent que s'ha estat gestant durant mesos.

ANTECEDENTS D'INSEGURETAT

La situació, captada en un dels nombrosos vídeos que circulen per les xarxes socials, revela individus amb armilles reflectores embrancats en una baralla que, segons testimonis, forma part d'una sèrie de conflictes entre aquests grups que operen il·legalment a les terminals. Aquest fenomen, que s'ha agreujat els últims mesos, ha convertit els enrotlladors en una mena de màfies, estafant turistes i exacerbant el problema preexistent de carteristes i lladres de maletes.

CRIDA A L'ACCIÓ

L'incident ha despertat crítiques respecte a la seguretat i la manca d'intervenció per part de les autoritats aeroportuàries i els cossos policials. La comunitat exigeix mesures immediates per abordar aquest problema creixent, utilitzant el hashtag #AeroportDigne a les xarxes socials com una crida a l'acció.

Inversió Insuficient a Infraestructura

Aprofitant l'atenció generada, s'ha posat de manifest la manca d'inversió a tot l'aeroport i no s'ha limitat únicament a la seguretat. Problemes recurrents durant els controls de passaports als estius, la precarietat de la Terminal T2, amb portes d'embarcament deteriorades i ordinadors fora de servei, així com instal·lacions de treball en condicions deplorables, ressalten la urgència d'una renovació infraestructural.

ADVERTÈNCIA DE COL·LAPSE

El personal de l'aeroport adverteix que malgrat que la imminent temporada alta s'enfronten a la manca d'estacionaments i de personal. Mentrestant, els projectes d'ampliació es mantenen congelats i es manté el pagament mínim al personal. Una combinació que, segons experts, podria desencadenar un col·lapse operatiu les pròximes setmanes.

L'administració de l'aeroport encara no ha emès comentaris sobre aquests esdeveniments, però la pressió de l'opinió pública i els treballadors podria comportar una revisió urgent de les mesures de seguretat i la inversió en infraestructura.