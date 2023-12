Els serveis d'emergència treballen a la zona per restablir la normalitat del trànsit. EP

La C-32 està tallada aquest divendres a les 21.20 hores en direcció a Barcelona a l'altura de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a causa d'un accident, i un altre sinistre causa dos quilòmetres de retencions a l'AP-7 a l'alçada d'Ulldecona (Tarragona) en direcció a València.

El primer incident provoca retencions als quilòmetres 19 i 18 de la via, ha iniciat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit.

A l'accident de l'AP-7 hi ha quatre vehicles implicats i hi ha efectius treballant a la via.