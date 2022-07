Teatre Metropol / Europa Press

El Govern ha declarat Bé Cultural d'Interès Nacional a la categoria de Monument Històric el Teatre Metropol de Tarragona, segons els acords de l'Executiu català d'aquest dimarts.

L'edifici té una "importància històrica i social" a Tarragona per la seva antiguitat com a equipament cultural referent a la ciutat i pel seu arrelament històric a través del Patronat Obrer, que es remunta a mitjans del segle XIX.

MÉS INFORMACIÓ Tarragona celebra Santa Tecla

Per al Govern, l'interès arquitectònic del Metropol és “innegable” perquè és una de les obres més reeixides de l'arquitecte Josep M. Jujol, entre d'altres. “L'arquitecte es va inspirar en el context i la iconografia del mar com a font de creativitat per projectar el teatre. En concret, el relat principal en què es basa és que la sala és un gran vaixell que es bat amb les onades del mar a la recerca de la salvació de Déu, cosa que demostraria també la profunda religiositat de l'arquitecte”, han explicat des del Govern .

“El Metropol és una obra inclassificable, a cavall entre el modernisme i el noucentisme, però amb una desinhibició creativa i una concreció figurativa que la van convertir en una obra tabú, necessàriament silenciada quan els postulats del racionalisme van esdevenir un dogma. És una construcció que surt completament de la rutina i que és una mostra d'una creativitat que molts han relacionat amb la llavors encara incipient avantguardisme internacional”, han concretat.