Embassament de Mequinensa quan estava ple d'aigua / Mequinensa

L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l' alerta hidrològica a les unitats de l'Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia per la sequera pluviomètrica dels darrers mesos i que engloben un total de 129 municipis.

Segons ha informat l'ACA en un comunicat, aquestes quatre unitats, l'alerta de les quals ha entrat en vigor en publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), no depenen de l'aigua dels embassaments ni de grans aqüífers, i el seu abast es calcula a partir de la pluviometria, ja que disposen de captacions pròpies --pous, aigua superficial, basses-- per garantir les demandes.

L'ACA manté l'alerta de l'aqüífer de Carme Capellades, que afecta 15 municipis de l' Anoia i l'Alt Penedès (Barcelona); la capçalera del Ter , que afecta 63; el Llobregat mitjà, a 34, i l' Anoia-Gaià, afectant 38 municipis.

En total, a les conques internes de Catalunya hi ha un total de 279 municipis que es troben en situació d'alerta per sequera, cosa que representa una població de 683.000 habitants --el 9% de la població--.

Les mesures que cal aplicar en situació d'alerta per sequera impliquen una sèrie de limitacions en alguns usos, com la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

Per a ús domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir els municipis com les limitacions al reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir les fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions per omplir piscines o en la neteja de cotxes, entre d'altres.

Pel que fa al sistema Ter Llobregat, amb les reserves al 39%, continua l'escenari de prealerta i l'ACA no preveu canvis actualment, com també a l'embassaments de Darnius Boadella, mentre que a l'àmbit del Consorci d'Aigües de Tarragona passa de la normalitat a la prealerta per sequera perquè l'embassament de Mequinensa i l'estació de mesura de cabals d'Ascó es troben a nivells molt baixos, encara que l'abastament està garantit.

DESSALINITZADORES

L'ACA ha assenyalat que, malgrat que les pluges dels darrers dies no han aportat volums d'aigua als embassaments, sí que han reduït la tendència descendent i han permès desemborsar menys aigua.

Dins de les mesures que s'estan aplicant per garantir l'aigua també s'ha incrementat la producció d'aigua dessalinitzada fins al 90% de la capacitat des del mes d'agost passat, fet que suposa una producció mitjana des del gener de 5,4 hectòmetres cúbics mes.

Des del mes de febrer, les dessalinitzadores catalanes han incrementat notablement el nivell de producció d'aigua, totalitzant des del febrer a finals d'agost un volum superior als 28 hectòmetres cúbics d'aigua nova, i l'ACA ha assenyalat que sense aportar-los els embassaments estarien 6 punts per sota.