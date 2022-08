Audiència de Tarragona / Arxiu

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a 240 anys de presó Jean Luc Aschbacher, el líder de la xarxa de pornografia infantil més gran d'Espanya, i a 19 anys un actor segonari de la trama, Christian Bernard Georges Arson.

La sentència del líder inclou captació de menors, als quals ell mateix sotmetia sexualment, a més de la producció i distribució de pornografia infantil; a això s'afegeix la pertinença a organització criminal.

En canvi, Arson ha rebut una condemna de 19 anys per la captació de menors, la producció i la distribució de pornografia infantil. A diferència d'Aschbacher, ell no va participar en els abusos, però sí que va distribuir els vídeos.

La xarxa va campar a plaer durant més de 15 anys , i actuaven sota l' empresa legal ' Productes Aschbacher ' . El pastís es va descobrir quan una empleada de la DGAIA va traslladar les sospites als mossos d'Esquadra i, a partir d'aquí, es va iniciar la investigació.

El 2015, els Mossos van detenir set homes que estaven implicats en el cas, però van acabar obtenint la llibertat provisional, i van quedar lliures al cap d'uns mesos.

Aschbacher, Arson i un tercer acusat que segueix a la recerca i captura, Youness a Naciri, van fugir abans del judici, celebrat a l'Audiència de Tarragona el 2019.



Els dos jutjats van ser detinguts el maig del 2021 a França, i van ser jutjats el mes de febrer passat, i van ingressar així a la presó preventiva per risc de fuga fins que es dictés sentència.

Pel que fa als quatre implicats restants, van recórrer les seves condemnes al Tribunal Suprem, i l'únic que van aconseguir va ser elevar-les de manera significativa en entendre que la producció i distribució de pornografia era un delicte assidu en ells.

NENS D'ENTRE 11 I 16 ANYS



Els dos francesos captaven nens que estaven en un context vulnerable per sotmetre'ls i filmar-los en més de 300 rodatges, que es produïen majoritàriament en un pis de Tortosa. No obstant això, hi havia vegades en què els nens i nenes viatjaven com a turistes sexuals a Tailàndia.

En aquesta xarxa de pornografia hi ha més de 100 infants afectats, però només se n'han pogut identificar 18, d'entre 11 i 16 anys.