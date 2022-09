Piscina municipal / @EP

L' Ajuntament de Tarragona permetrà que les dones facin topless a les piscines municipals de la ciutat. La normativa vigent especifica que aquesta pràctica no és permesa, ja que es consideren equipaments esportius, no lúdics. Tot i això, sembla que això canviarà a partir d'ara.

Aquesta “prohibició” xoca amb la iniciativa de la Generalitat amb motiu del dia mundial del topless. Fa una setmana, el Govern va llançar una campanya en què animava les dones a realitzar aquesta pràctica també a les piscines, ja que ho consideren una " discriminació " cap a les dones. Per tant, canvio de directriu a l'Ajuntament de Tarragona, que era precisament l'única capital de Catalunya que prohibia el topless.

MÉS INFORMACIÓ Barcelona permet els 'topless' a les piscines municipals

La consellera d'Esports, María José López, ha assegurat que “és cert que les piscines municipals de la ciutat tenen un caire esportiu i no lúdic, i per tant, les usuàries no acostumen a fer topless. Tot i així, creiem que és urgent acabar amb l?ambigüitat de l?actual normativa, que permet que els homes portin el pit descobert però no les dones". A més, ha puntualitzat que “cal que el nou reglament incorpori la perspectiva de gènere”.