Patricia Plaja, portaveu del Govern / @EP

El Consell Excutiu del Govern ha concedit una subvenció directa de 3,6 milions d'euros al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate) per finançar les actuacions previstes en el pla d'actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a les Terres de l'Ebre i la zona del Baix Segre i Cinca per al període 2022-2025.

Els darrers anys, la problemàtica lligada als mosquits presents al delta de l'Ebre han estat objecte de control exhaustiu i ha permès establir uns protocols d'actuació amb les diferents administracions presents al territori per poder executar unes 5.000 hectàrees de tractament en espais naturals i de 6.000 als arrossars, ha informat el Govern.

També preveu el pla per continuar amb el control de la mosca negra al tram baix del riu Ebre i, posteriorment, al tram baix del Segre i la part catalana del Cinca, la plaga del qual va causar en el seu moment una gran problemàtica socioeconòmica i també sanitària que ara es troba sota control gràcies al control larvari.