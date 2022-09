Adif expectant davant d'unes obres vies properes a l'Amfiteatre de Tarragona | Tarragona Turisme

Adif , administrats d'infraestructures ferroviàries, està expectant a causa d'unes obres que es volen dur a terme a prop de l' Amfiteatre de Tarragona . Per poder completar el famós Corredor Mediterrani , les vies haurien de passar a prop del Conjunt Arqueològic de Tàrraco , format per un grup de monuments de l'època romana i que és un dels principals atractius turístics de la ciutat catalana i fins i tot declarat per la UNESCO com a Patrimoni Mundial.

El projecte de millora del Corredor Mediterrani , emmarcat dins de l'actualització de la xarxa ferroviària espanyola, permetrà millorar els temps de viatge per tren entre València i Barcelona , demanda habitual de la segona i tercera ciutats més poblades a Espanya tal com informa La Informació . Tot i que la inversió total del Corredor Mediterrani supera els 16.000 milions d'euros, els trens continuaran circulant al costat d'un dels principals monuments del país, motiu suficient perquè Adif engegui un contracte per garantir que les seves obres no afecten el complex arquitectònic.



El gestor ferroviari sol·licita al contracte que es prevegin i inspeccionin les afeccions que es puguin produir a l'estructura de l' Amfiteatre de Tarragona durant les obres, però també pel trànsit futur de trens, ja que per aquestes vies circularan molts més trens de mercaderies que actualment, alguns de fins a 750 metres de longitud. La seva preocupació també rau en les vibracions que generin les obres i el trànsit de trens, així que demanarà identificar els punts crítics que es puguin veure afectats. I per evitar possibles reclamacions futures, Adif plasmarà en un informe l'estat actual de l' Amfiteatre Romà.