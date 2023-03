La prolongació dels autobusos fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders possibilita la connectivitat de la capital de l'Alt Camp amb la xarxa de Rodalies. | @EP

El Departament de Territori de Catalunya ha anunciat una modificació global a la línia de transport interurbà que connecta Valls, el Vendrell i Calafell . Aquesta modificació, que entrarà en vigor el 27 de març vinent, inclou l'ampliació de la connectivitat intercomarcal entre l' Alt Camp i el Baix Penedès , amb l'addició de dues noves expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres. A més, s'han adaptat les condicions del servei actual per millorar l'eficiència dels recursos, cosa que es traduirà en una velocitat comercial més gran.

Un altre canvi important serà la coordinació dels serveis ferroviaris i d'autobús per tal de mantenir una xarxa integrada de transport públic. Això s'aconseguirà a través de la prolongació del recorregut de l'autobús fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders , millorant així l'enllaç entre la capital de l'Alt Camp i la resta de municipis atesos pel servei amb la xarxa de Rodalies . Aquests canvis permetran als ciutadans de Valls tenir més facilitat per accedir als serveis de Rodalies de Catalunya, en particular a les línies de rodalies de Barcelona amb connexions amb el servei de rodalies de Barcelona R2, R4 , el servei de rodalies de Tarragona RT2 i els serveis regionals R13, R14, R15, R16, R17.

Aquests canvis s'han dut a terme en coordinació amb l'Ajuntament de Valls, amb què s'ha treballat per millorar les comunicacions amb autobús i facilitar la comunicació des de Valls amb Barcelona. Aquesta iniciativa busca millorar la qualitat del transport públic a la zona i brindar als ciutadans una experiència de viatge més còmoda i eficient.