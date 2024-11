Llum verda als Pressupostos de Tarragona després de l'acord PSC - En Comú Podem

La roda de premsa per explicar l?acord. Foto: Juan Carlos Borrachero / Aj. de Tarragona

El Govern Municipal de Tarragona (PSC) ha aconseguit un acord amb En Comú-Podem per als Pressupostos del 2025 , amb l'objectiu principal de "millorar la qualitat de vida dels veïns". Les prioritats són la vivenda, les polítiques socials i la transició ecològica. L'acord s'ha desenvolupat a través de 38 accions en àrees clau com habitatge, medi ambient, ensenyament i cooperació, amb reunions mensuals per fer seguiment dels avenços .

A l'àmbit de l'habitatge, es destinen 9 milions d'euros per a l'adquisició de propietats per a lloguer social, un augment significatiu respecte a l'any anterior. A més, es preveu la construcció d'habitatges socials amb un pressupost de 7 milions d'euros. A l'espai públic, es planifiquen millores com la instal·lació d'equipaments esportius a la Platja del Miracle, nous lavabos públics i la creació d'una plaça al carrer Smith. També s'hi inclouen fons per rehabilitar locals socials per a usos comunitaris amb un enfocament en la inclusió cultural i cívica.

A la transició ecològica, es destinen 120.000 euros a la renaturalització del torrent de la Móra, 300.000 euros per a la prevenció d'incendis a zones boscoses, i 100.000 euros per a una auditoria energètica dels edificis municipals. A més, es crearà un centre d'interpretació a l'Anella Verda, una iniciativa per promoure la sostenibilitat i protecció ambiental amb suport de fons europeus.

Pel que fa a la mobilitat, l'acord inclou projectes per millorar l'accessibilitat a llocs com l'escola Miracle i la Platja Llarga. També es preveu eliminar barreres arquitectòniques a barris com Port i Torreforta i ampliar serveis de transport públic per millorar la connexió entre zones residencials i el centre de la ciutat.

A l'àmbit de l'eficiència municipal, el Pla Rasclet 3.0 revisarà les inversions pendents per optimitzar els recursos i finançar noves iniciatives. Es faran enquestes per captar l'opinió ciutadana i una radiografia de les condicions de vida a Tarragona, amb l'objectiu de millorar la gestió de les necessitats socials.

També es planifiquen accions socioeducatives, especialment per a infants i joves amb risc d'exclusió. Aquest programa, dotat de 500.000 euros, vol fomentar la inclusió social a través de centres cívics. Es preveuen recursos per millorar les escoles públiques, incloent-hi zones d'ombra per adaptar-les al canvi climàtic.

En cultura i memòria històrica, es descentralitzaran les festes de Santa Tecla per evitar aglomeracions, es crearà una xarxa de biblioteques a l'aire lliure, homenatjant Federico García Lorca amb un monument a la plaça que porta el seu nom. Així mateix, es donaran subvencions per a projectes que promoguin la memòria històrica, com ara “Llavors de memòria”, per connectar generacions a través del record històric.

En conjunt, aquest acord per al pressupost del 2025 cerca millorar els serveis municipals, promoure la sostenibilitat i avançar en drets socials per als ciutadans de Tarragona.