Ballart i Cervera. Foto: Drets Socials

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, han presentat el lloc on s'habilitarà la Unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals, Barnahus (casa dels infants, en islandès). Aquest servei pretén evitar la revictimització dels infants i joves que han patit abusos sexuals, així com prevenir i detectar agressions sexuals a menors d'edat. El model Barnahus és un servei pioner a l'Estat que la Generalitat ja ha implementat a Tarragona i properament també serà present a Lleida i Manresa.



Ballart ha destacat el treball conjunt entre ambdues administracions per buscar la millor ubicació del nou equipament. Ballart ha explicat el compromís del consistori en la defensa i la promoció dels drets de la infància i l'adolescència, que es complementa ara "amb un nou recurs a la ciutat que és fruït de la bona entesa i predisposició entre el consistori i el Departament per dotar al territori d'una eina més per garantir el benestar de la ciutadania, en aquest cas per a infants i joves". Per a Ballart, aquest nou equipament fa que "Terrassa segueixi en el seu camí per continuar sent una ciutat per a totes i per a tots, més justa i amb les eines per afrontar fets tant durs, i moltes vegades silenciats, com els abusos a menors".

Cervera, per la seva banda, ha destacat que la Barnahus "posa l'infant víctima d'abusos sexuals al centre, perquè permet treballar en un únic espai tots els serveis d'atenció que necessita. D'aquesta manera, la víctima només ha d'explicar una vegada els abusos que ha patit, a un únic professional que vetlla pel seu desenvolupament i recuperació. La Barnahus evita que es reobrin les ferides i facilita la recuperació amb una bona coordinació de totes les parts implicades en el procés i oferint al nen o la nena un entorn agradable".

El Departament de Drets Socials preveu destinar més de 800.000 euros dels fons Next Generation EU a la construcció d'aquest equipament en un solar cedit per l'Ajuntament, ubicat a la confluència del carrer d'Alexandre de Riquer i el carrer dels Jocs Olímpics.