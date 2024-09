La data en què les empreses turístiques hauran de donar les dades dels seus clients a Interior

Turistes passejant pel passeig de Gràcia de Barcelona. Foto: Europa Press

A partir de l'1 d'octubre, agències de viatges, hotels, càmpins, empreses de lloguer de vehicles i plataformes d'allotjament estaran obligats a proporcionar al Ministeri de l'Interior les dades dels clients a través d'una plataforma informàtica. Aquesta nova exigència ha generat una forta oposició, especialment entre les agències de viatges.

L'obligació de reportar aquestes dades, a través d'una plataforma activa des de principis d'any, està recollida en un reial decret d'octubre del 2021 i ha estat durament qüestionada, principalment per les agències de viatges, que qualifiquen la norma com a "impossible de complir" ".

Les agències argumenten que els prestadors de serveis d'allotjament i lloguer de vehicles ja compten amb la informació dels viatgers des del moment en què l'agència gestiona una reserva, per això aquesta nova obligació implica una duplicació "innecessària" en la transmissió de dades .

Per part seva, fonts del Ministeri de l'Interior justifiquen la regulació com una mesura necessària per garantir la seguretat ciutadana davant d'amenaces terroristes i altres delictes organitzats, assenyalant que no hi ha alternatives per aconseguir aquest objectiu.

El Ministeri va oferir al sector turístic un període d'adaptació gradual, que inicialment vencia el 2 de juny de l'any passat, però que ha estat prorrogat dues vegades, fins al 31 de gener de 2024 i, més tard, fins a l'1 d'octubre de aquest any. A més, Interior assegura que ha mantingut un diàleg constant amb els sectors afectats per facilitar la implementació de la normativa, que ha comptat amb el vistiplau de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tot i això, les principals associacions d'agències de viatges (Ceav, Acave, Fetave i Unav) han sol·licitat la suspensió de la normativa, advertint que podria tenir "greus conseqüències" per al sector turístic a Espanya, una postura recolzada pel Consell de Turisme de la patronal CEOE.