Foto: TikTok (@aitanagcamp)

Que els Estats Units no tenen una gran cultura gastronòmica és una cosa que no és cap secret... però és que això fins i tot arriba als menjadors escolars.

Ho hem pogut saber gràcies a la publicació a TikTok d'Aitana G Campo, una jove espanyola que viu en aquest país, ha publicat un vídeo on mostra aquest menú.

"El mal que mengen els nens a les escoles dels Estats Units. És que us posaré un exemple del que es porten per al lunch , que són com unes caixes que ja vénen preparades amb un munt de coses que jo al·lucino com els els pares poden permetre portar-s'ho", explica, abans de mostrar una d'aquestes caixes.

"Però és que el que posen a la cafeteria encara és pitjor. Jo no entenc, de veritat, com els permeten menjar això", prossegueix.

Al vídeo, que frega les 60.000 visites i que s'ha viralitzat, s'hi veuen tota mena de llaminadures i productes de brioixeria industrial.