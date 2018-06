Aznar s'ofereix a reconstruir el centredreta després de la marxa de Rajoy

L'expresident del Govern central José María Aznar s'ha ofert aquest dimarts per ajudar a la reconstrucció del centre-dreta espanyol i ha defensat la seva trajectòria "personal i política" davant els que "han escrit coses greus intentant tacar", en al·lusió a les informacions sobre el 'cas Gürtel.





Segons ha recalcat l'exmandatari del Partit Popular, ell respon de tots els seus actes "des del primer fins a l'últim".





"La reconstrucció d'un centredreta nacional és indispensable per poder veure amb confiança el futur d'Espanya", ha dit Aznar, que ha reaparegut en públic unes hores després que Mariano Rajoy hagi anunciat davant el Comitè Executiu Nacional la convocatòria d'un congrés extraordinari aquest estiu per elegir el seu successor.





Aznar ha presentat el llibre del director de la Fundació de FAES, Javier Zarzalejos, 'No hi ha ala oest a la Moncloa' (Edicions Península), amb l'escriptor Jon Juaristi i el periodista Manuel Campo Vidal.





L'expresident ha obert el seu discurs expressant la seva "preocupació" per les "tres crisis" que travessa Espanya: una crisi de secessió motivada per "un intent de cop d'Estat" a Catalunya; una crisi del sistema de partits; i una crisi de lideratges.





I ha deixat clar que el seu compromís és amb Espanya i amb els espanyols, especialment amb aquells que volen viure en una societat oberta i de progrés i defensen idees liberals i volen veure representats en un espai de centredreta.





"No tinc cap compromís partidari ni em considero militant de res ni em sento representat per ningú", ha ressaltat.





SECESSIÓ DESMANTELLADA





En primer lloc, ha afirmat que a Catalunya segueixen "patint un cop d'Estat, una rebel·lió i una secessió que no ha estat desmantellada".





Al seu entendre, "el cop segueix" i a Catalunya "hi ha un Govern colpista i un moviment independentista que no ha estat desarticulat".





Tot i que ha dit que és "veritat" que hi ha hagut una intervenció per convocar eleccions autonòmiques i la Justícia està actuant, ha subratllat que la restauració de l'ordre constitucional i la normalitat institucional només poden venir després "d'haver desarticulat plenament el moviment secessionista" amb el que això significa de "suports mediàtics, financers i polítics".





SISTEMA DE PARTITS





En segon lloc, Aznar ha afirmat que a Espanya hi ha una crisi del sistema de partits i cal "reflexionar" per veure què es pot fer per superar aquesta situació.





En aquest punt, ha dit que és "indispensable i necessari" la "reconstrucció d'un centredreta nacional que recuperi les seves senyes d'identitat, la seva connexió amb l'electorat" i que ofereixi un projecte "sòlid i de confiança per als espanyols".





Aznar -que en l'últim any ha realitzat picades d'ullet al partit d'Albert Rivera- ha defensat la necessitat d'unir aquest centre-dreta per poder veure amb "confiança el futur d'Espanya".





"El centre-dreta espanyol ha estat desarticulat, el que estava unit avui està dividit i a més de dividit desgraciadament sembla enfrontat", ha afirmat, per recalcar que la superació d'aquesta situació és "absolutament essencial".





En aquest punt, s'ha ofert per dur a terme aquesta reconstrucció. "Si s'estigués disposat a això, des de la meva posició actual, i no des de cap altra, contribuiria amb molt de gust perquè els espanyols puguin tenir aquesta major garantia d'estabilitat i de seguretat en el futur", ha manifestat.