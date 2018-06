Les travesses per succeir Rajoy: Feijóo, Cospedal i Santamaría

Encara que diferents dirigents territorials del PP han expressat aquest dimarts en públic el seu reconeixement a Mariano Rajoy després de l'anunci que deixa la presidència d'aquest partit i obre el procés de successió, i s'han negat a apostar per cap persona per al càrrec, tres són els noms que més sonen com a substituts.





D'una banda, hi ha el president de la Xunta de Galícia, Alberto Nuñez Feijoó, a qui molts assenyalen com el candidat "del partit".Així, des del PP defensa la seva solidesa política, un discurs fidel als valors del partit, i una gestió solvent en la comunitat que dirigeix amb majoria absoluta.





També sona el nom de l'exvicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, per prendre el relleu de Rajoy. D'una banda, els seus detractors sostenen que no compta amb el suport de l'organització, que no té perfil polític i que a més ha sortit "molt cremada" de la gestió de la crisi catalana.





A favor seu, els seus defensors destaquen no només la seva experiència en l'Administració sinó la gran acollida entre les bases del PP.





Santamaría ofereix a més la virtut que seria una candidata més transversal, per a poder 'captar' al centre ideològic. Una qualitat que també s'atribueix a Feijóo.





I la secretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, és la tercera en discòrdia per liderar el partit.





Cospedal manté el seu càrrec en la direcció del Partit Popular, mentre que Santamaría queda com a diputada rasa després de la moció de censura. Cal recordar que va ser la pròpia exministra de Defensa la que va prendre la paraula la setmana passada durant la moció de censura a Rajoy per anunciar que l'encara president no dimitiria.





L'enemistat entre les dues fa témer a part del partit que la successió es converteixi en una mena de guerra oberta, i passi més factura al PP.





Cap dels tres assenyalats ha mostrat obertament la seva intenció de convertir-se en el nou líder del partit de centre dreta, encara que hauran de fer-ho en els propers dies.





LA CARRERA PER A LA SUCCESSIÓ





Els dirigents del PP que aspirin a succeir Rajoy a la presidència del partit hauran de donar un pas endavant i presentar la seva precandidatura entre els set i els quinze dies següents al fet que es posi data al proper Congrés Nacional, en un procés que preveu una elecció a dues voltes si hi ha més de dos aspirants: primer voten els afiliats i després, els compromissaris al Congrés.





Dilluns que ve està convocada la Junta Directiva Nacional que ha de posar data a l'proper conclave dels populars i obrir així tot aquest procés.





EL PROCEDIMENT





Els aspirants només necessiten l'aval de 100 afiliats per fer aquest pas. Després, la Comissió Organitzadora proclamarà els precandidats presentats en un màxim de 48 hores i convocarà una campanya electoral interna que no superarà els 21 dies.





Els afiliats podran després votar, de manera secreta, a qualsevol d'aquests aspirants, al mateix temps que s'elegeixen mitjançant llistes obertes als compromissaris que enviaran al Congrés en representació del seu territori.