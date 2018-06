Torra promet diàleg amb Sánchez sense renunciar a la república catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha promès que buscarà dialogar amb el nou president del Govern, Pedro Sánchez , però no renunciarà als seus postulats independentistes: "Seguirem apostant per la democarica i l'anhel de llibertat. El Govern no es rendirà. La república busca un món millor per als nostres fills ".





Ho ha dit aquest dimecres al ple del Parlament en presentar l'estructura del seu nou Govern, i ha assegurat que presidirà un Executiu que vol fer "el trajecte" que va des de la restitució de l'autonomia catalana, després de l'aixecament del 155, a l'elaboració d'una constitució catalana.





"Tenim un mandat republicà i democràtic que hem de complir", i ha assegurat que aquest mandat es sustenta en l'1-O i en les eleccions catalanes que van donar a llum una nova majoria independentista al Parlament.





INÉS ARRIMADAS





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat Torra de configurar "un Govern del llaç per als que porten llaç" que no té en compte als catalans no independentistes, i ha augurat que buscarà la confrontació durant aquest mandat.





"Vostè va al xoc perquè no té res més. No ha fet autocrítica", li ha retret al seu torn de rèplica en el ple del Parlament, després que Torra exposés la composició del seu Govern.





Ha agraït Torra que vagi a reunir-se amb els líders dels grups -com ella- però li ha demanat el "petit gest" de retirar de la façana de la Generalitat els símbols que recorden als polítics empresonats, per demostrar voluntat de dirigir-se al conjunt de la ciutadania, ha dit.





REUNIONS





Torra ja ha citat els líders polítics catalans amb representació al Parlament per reunir-se amb ells a partir d'aquesta mateixa setmana, ha anunciat ell mateix en la seva compareixença al ple del Parlament.





Dilluns que ve al matí es reunirà amb la resta de líders dels partits de l'oposició: Xavier Domènech (comuns), Xavier García Albiol (PP) i Carles Riera (CUP), ia la tarda ho farà amb representants dels dos partits que donen suport al Govern, JxCat i ERC.