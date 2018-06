Llarena rebutja la recusació que va presentar Forcadell contra ell per "frau processal"

L'instructor al Tribunal Suprem de la causa contra el 'procés', Pablo Llarena, ha rebutjat per "extemporània" i per constituir "frau processal" la recusació que va presentar contra ell la processada i expresidenta del Parlament Carme Forcadell.





La política ara a la presó demanava que s'apartés de seguir investigant per considerar que no actuava com a jutge imparcial.





Segons l'escrit de recusació que ara es rebutja de ple -el que vol dir que aquest assumpte no es tramitarà davant un òrgan superior- Forcadell va al·legar que Llarena presentava un manifest "interès indirecte en el procediment i parcialitat en el mateix".





L'acte s'ha notificat un dia després de conèixer-se que Llarena ha estat citat el proper 4 de setembre per un tribunal de Brussel·les arran de la demanda civil conjunta interposada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig (fugits a Bèlgica) i Clara Ponsatí (Escòcia) que consideren que té una "falta d'imparcialitat" i ha vulnerat la presumpció d'innocència dels acusats.





Aquesta actuació podria comportar a plantejar una futura recusació a Espanya, tal com van anunciar en una roda de premsa.





En el cas de Forcadell, el jutge creu que la seva petició perseguia la inhabilitació dels integrants de la Sala Penal del Suprem per al posterior judici del cas, ja que, de tramitar la recusació, aquests jutges haguessin hagut de revisar prèviament gairebé tota la tasca de l'instructor, el que hagués compromès la imparcialitat de la majoria del tribunal per a l'enjudiciament del cas.





El resultat hagués estat "una fallida completa de la competència enjudiciadora de la Sala", diu la interlocutòria de Llarena.





Així, apunta que la intenció de l'incident presentat era "excloure i substituir a la seva conveniència a l'instructor predeterminat per la llei", mitjançant una recusació plantejada quan la instrucció s'ha prolongat ja més de sis mesos tot i que la llei obliga a presentar-la tan aviat com es tingui coneixement de la causa per la qual sol·licita (en aquest cas, un interès indirecte de l'instructor en el procediment i els fets investigats).