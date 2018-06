Tribunal de Comptes obre expedient sancionador a Ciutadans, PNB, Convergència, IU i Bildu per infraccions

Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes.





El Tribunal de Comptes ha acordat aquest dimecres obrir expedient sancionador a set formacions polítiques, entre elles Ciutadans, PNB, Convergència, Esquerra Unida i Bildu, per suposades infraccions detectades en l'últim informe de fiscalització dels seus estats comptables.





En aquest informe relatiu a 2015, aprovat al desembre, el Tribunal de Comptes es va negar a donar la seva conformitat a la comptabilitat de nou partits, entre ells Ciutadans, Esquerra Unida (IU), Compromís, Convergència (CDC, soci de la nova Junts per Catalunya) i EH Bildu, en detectar massa incidències, deficiències i discrepàncies que limiten d'examen.





A partir d'aquí, el Tribunal de Comptes va tramitar per a cadascuna de les corresponents formacions polítiques un període d'informació prèvia per rebre les seves al·legacions i determinar la qualificació jurídica de les irregularitats detectades en l'informe.





Segons fonts del tribunal que presideix Ramón Álvarez de Miranda, en les dues últimes reunions del Ple, el passat 31 de maig i aquest dimecres, s'ha pres ja la decisió d'obrir els expedients sancionadors.





15.000 EUROS DE CIUTADANS A DISCUSSIÓ





En el cas de Ciutadans, se li atribueix una falta per la possible assumpció per terceres persones de despeses del partit el 2015.





En concret, l'informe qüestionada que el partit d'Albert Rivera computarà com donacions en espècie determinats pagaments, per import acumulat de 14.371,16 euros, efectuats per terceres persones, de determinades factures electorals emeses a nom del partit, i assenyalava que no s'havien identificat els donants que han abonat factures que ascendeixen a un import de 2.036,74 euros.





Per la possible falta d'un sistema d'auditoria o control intern es va a obrir un procediment a Convergència Democràtica (CDC) i al seu antic soci d'Unió Democràtica (UDC), així com a Esquerra Unida i diverses marques d'EH Bildu (incloent la coalició Amaiur de 2011).





També es expedienta Convergència, Unió i IU per la possible percepció de donacions contravenint les limitacions o incomplint els requisits establerts en la Llei Orgànica sobre Finançament dels Partits Polítics.





En informe al·ludia a un milió d'euros de donants no identificats en el cas d'UDC, altres 300.000 euros d'IU i 240 euros de CDC.





ACTIVITATS MERCANTILS DEL PNB





A PNB, per la seva banda, se li atribueix haver participat de manera indirecta, a través de societats mercantils, en els rendiments procedents de la realització d'activitats de caràcter mercantil, cosa que vulnera la llei de Finançament dels Partits Polítics.





Finalment, es expedienta UPyD per incomplir el deure de col·laboració amb el Tribunal de Comptes en 2015, quan ja era extraparlamentari.