Ruiz-Gallardón nega el cobrament de comissions per la compra d'Inassa

L'expresident de la Comunitat de Madrid i exministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defensat aquest dijous després de declarar com investigat a l'Audiència Nacional, que l'adquisició de l'empresa colombiana Inassa per part del Canal d'Isabel II en l'any 2001 es va dur a terme "d'acord a la legalitat" i ha negat rotundament el cobrament de comissions il·lícites per aquesta operació.





Gallardón, citat a declarar en el cas Lezo pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, ha precisat davant els periodistes que l'esperaven a la seva sortida que la compra es va fer "amb el millor i més absolut dels convenciments que era bona "per a l'empresa pública d'aigües i, per tant per a la Comunitat de Madrid i els madrilenys.





Ha insistit durant la prop d'hora i mitja que ha durat l'interrogatori, que el temps ha demostrat que adquirir la societat de Barranquilla per 73 milions de dòlars va ser una bona decisió i que es va fer amb tots els informes dels tècnics del Canal a favor de l'operació.





El magistrat Manuel García Castelló li va imputar en la causa el passat mes d'abril a petició de la Fiscalia Anticorrupció que considera que l'adquisició de la filial del Canal a Colòmbia va estar plena de "irregularitats". No obstant això, en ser preguntat per si cobrar comissions, l'exmandatari regional ha assegurat que "en absolut" i fins i tot s'ha mostrat ofès per la qüestió, segons informen fonts jurídiques.





"Jo crec que la transparència amb la que teníem constituït el consell d'administració del Canal, on no solament estaven representants del PP sinó del PSOE, de les centrals sindicals, de la patronal i dels diferents ajuntaments de la Confederació Hidrogràfica del Tajo, garantien una gestió professional, plural i transparent ", ha exposat.





Segons les fonts consultades, no se li ha preguntat per la gestió duta a terme al Canal pel també exmandatari regional Ignacio González, presumpte cap d'aquesta xarxa, i que va arribar a la presidència de l'empresa madrilenya en l'any 2003, quan Esperança Aguirre va succeir Gallardón en el govern madrileny.





La seva declaració es produeix dos dies després de la compareixença pels mateixos fets de l'exconseller de Medi Ambient i expresident del Canal, Carlos Mayor Oreja i un dia després de l'exconseller de Presidència Manuel Cobo. Els tres van ser citats pel magistrat ja que formaven part del consell de govern que va donar el vistiplau a l'operativa i que va aprovar l'adquisició de Canal extensia.





Sobre això, el màxim responsable del Govern madrileny per aquell temps ha dit que confiava en la proposta del Canal i que té "plena col·laboració i confiança en la Justícia".