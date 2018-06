PP i Cs acusen el nou director de Seguretat Nacional de simpatitzar amb Putin

El PP i Ciutadans esperen que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no designi al coronel a la reserva Pedro Baños com a director del Departament de Seguretat Nacional, per ser simpatitzant del govern rus i el seu president, Vladímir Putin.





El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha demanat a Sánchez que no triï a Baños ja que "els seus posicionaments públics en favor del Kremlin i de la seva gestió en assumptes com el conflicte de Síria plantegen molts dubtes de que sigui la persona idònia per a un càrrec de tan alta responsabilitat i del qual depèn la seguretat dels espanyols".





"Sánchez està a temps de no cometre un error que pot tenir greus conseqüències", ha declarat l'eurodiputat.





Així mateix, ha criticat que Baños hagi "arribat a defensar que Rússia no ha intentat influir en les xarxes socials a favor del procés independentista de Catalunya".





Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Congrés, Joan Carles Girauta, ha escrit al seu compte de Twitter: "De debò Pedro Sánchez pretén posar la nostra Seguretat Nacional en mans d'aquest home?".





Tant Girauta com el president de la formació taronja, Albert Rivera, s'han fet ressò en les xarxes socials d'unes afirmacions en què el periodista Nacho Torreblanca sosté, entre altres coses, que el coronel Baños és "conegut per les seves posicions prorusses i pro -Putin en els conflictes de Síria i Ucraïna ".