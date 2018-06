El PP no dóna respir a Sánchez i reclama ja el debat sobre l'estat de la Nació

La Junta de Portaveus del Congrés ha acordat suspendre per cortesia parlamentària la sessió de control al Govern de la setmana que, per tal de donar temps al socialista Pedro Sánchez i als nous ministres a què 'aterrin' en els seus càrrecs.





La decisió s'ha pres per majoria, però no per unanimitat, ja que el PP ha mostrat la seva oposició ja que considera que per a dimecres que ja hi hauria temps suficient perquè el nou Govern respongui davant el Parlament.





És més, el portaveu del Grup Popular, Rafael Hernando, manté la seva previsió de celebrar el Debat sobre l'estat de la Nació aquest mes, tal com va prometre en el seu dia l'Executiu de Rajoy.





NOU GOVERN





El PP veu "molt postureig i poc ocupació" en el nou Govern central, després de confirmar els "pitjors presagis" del PP i "carregar-se" la Secretaria d'Estat d'Ocupació en la reorganització ministerial duta a terme aquesta setmana.





Així ho ha manifestat la portaveu laboral dels 'populars' al Congrés, Carolina Espanya, un cop es publiqués que el nou Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social comptarà amb dues secretaries d'Estat, però dedicades als dos últims departaments.





"Comença malament, ja que el PSOE i el president de l'Executiu s'han carregat de cop la Secretaria d'Estat d'Ocupació, demostrant que és un Govern merament publicitari al qual no li importen els problemes dels espanyols", ha asseverat, sostenint que aquesta supressió "demostra el poc que li importa l'ocupació al nou Govern".





"TORNAR A LA PITJOR ÈPOCA DE ZAPATERO"





"Els socialistes van destruir 3,8 milions de llocs de treball durant la crisi, i ara amenacen de tornar a la pitjor època de Zapatero, oblidant-se de les persones que encara no tenen un lloc de treball, oblidant-se de crear ocupació i de crear la Secretaria d'Estat d'Ocupació ", ha postil·lat.





En aquest sentit, ha alertat que "es corre el risc" de, a força de "cops d'efecte", "desfer el gran treball" que, al seu parer, ha "fet en matèria d'ocupació el PP i el Ministeri de Fátima Báñez: gairebé 19 milions d'espanyols treballant a hores d'ara ".





"Esperem, pel bé dels espanyols, no tornar al camí de l'últim Govern socialista, on cada dia es destruïen milers de llocs de treball", ha advertit Espanya, que considera "més alarmant" l'increment de despesa que, sosté, suposarà el augment del nombre de ministeris i alts càrrecs.