Soledad Gallego-Díaz, directora d''El País'

El Consell d'Administració d' El País' ha aprovat el nomenament de la periodista Soledad Gallego-Díaz com a nova directora i prendrà el relleu d'Antonio Caño diumenge que ve, segons ha donat a conèixer aquest divendres el diari del Grup Prisa.





En aquest sentit, ha precisat que, d'acord amb l'Estatut de la Redacció, la designació de Gallego-Díaz va ser sotmesa a una votació consultiva i aprovada per la redacció abans de la seva traslladat al Consell d'Administració. A més, ha aclarit que Antonio Caño continuarà vinculat a 'El País'.





D'aquesta manera, Soledad Gallego-Díaz es convertirà en la primera dona directora d''El País' en els 42 anys d'història de la capçalera. L'han precedit en el càrrec Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio, Javier Moreno i Antonio Caño.





Segons ha informat 'El País', en el seu discurs de presentació ha agraït el suport rebut per emprendre una "tasca d'equip" que ha de tenir sempre present als lectors. "Saben què ens poden demanar i què no, i el que ens demanen fonamentalment és que no faltem a la veritat, per això en aquesta redacció només es demana obediència al 'Llibre d'estil", ha asseverat.





TRAJECTÒRIA





Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) va cursar estudis de Periodisme a l'Escola Oficial de Madrid, i de Filosofia i Lletres a la Universitat Complutense.





Va arribar a 'El País' immediatament després de la seva fundació, on va ser cronista política i parlamentària fins que a finals de 1979 es va traslladar com a corresponsal a Brussel·les. Després ho seria a Londres, Paris i Nova York. També ha estat directora adjunta d''El País', càrrec que va exercir en diferents etapes durant una dècada, amb Juan Luis Cebrián, amb Joaquín Estefania i amb Jesús Ceberio. A més ha estat columnista del diari i Defensora del Lector.