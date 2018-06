Puigdemont acusa Sánchez de generar expectatives "per sobre de les seves possibilitats"

L'expresident català Carles Puigdemont ha considerat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha generat expectatives "per sobre de les seves possibilitats", i ha dit que més enllà de vaguetats no se sap quin compromís contraurà amb Catalunya.





En una entrevista a Rac1, ha assenyalat que si hagués de jutjar al Govern central pel perfil d'alguns ministres, "és per arrencar a córrer", i ha criticat els nomenaments dels titulars d'Exteriors, Josep Borrell, i Interior, Fernando Grande- Marlaska.





Ha qualificat a Borrell com un "ultra" i un "radical" i ha lamentat la seva "falta de respecte absolut cap a Catalunya", i de Marlaska ha assegurat que està darrere de molts casos de condemnes a Espanya per no haver investigat tortures.





REUNIÓ ENTRE SÁNCHEZ I TORRA





Tot i així, ha assenyalat que una reunió imminent del president català, Quim Torra, amb Sánchez serà "molt bona notícia", i preguntat per una possible mediació europea entre el Govern central i la Generalitat, ha dit que si l'Executiu central estigués d'acord, no hi hauria cap problema en trobar persones disposades a exercir aquest paper.





Puigdemont ha considerat que Cs ha estat un dels màxims perjudicats per la moció de censura del PSOE, el que ha apuntat que explica la seva crispació: "Li estaven robant la cartera en directe".





En aquest sentit, ha apuntat que és irresponsable per part de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, no voler reunir-se amb el president català: "És una rebequeria impròpia d'un partit que vol ser alternativa de govern".