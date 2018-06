Descobreixen com controlar la virulència de la salmonel·la

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descrit un nou mecanisme que controla la virulència de la salmonel·la mitjançant fragments petits de cadenes d'ARN.





Una troballa que podria regular l'expressió de gens implicats en un procés clau per a la capacitat de la salmonel·la de causar infecció.





L'estudi contribuirà a dissenyar noves eines terapèutiques contra un dels microorganismes que mostra major resistència a l'ús dels antimicrobians, i alhora contra un bacteri que causa una de les gastroenteritis bacterianes amb major incidència a Europa -més de 100.000 casos anuals-.





La majoria de casos de salmonel·losi en humans té origen en el consum d'aliments que estan contaminats.





"Un cop ingerits els aliments contaminats per la 'salmonel·la enterica', el bacteri arriba a l'intestí, on és capaç d'envair les cèl·lules epitelials, un procés decisiu per desencadenar la infecció bacteriana", ha explicat el líder de l'estudi, Carlos Balsalobre.





UNA REGIÓ CROMOSÒMICA





En el desenvolupament d'aquesta infecció és necessària l'expressió coordinada d'un conjunt de gens, i la majoria d'aquests estan agrupats en una regió cromosòmica concreta, coneguda com l'illa de patogenicitat de Salmonella 1 (SPI-1, Salmonella pathogenicity island-1) .





Durant dècades, bona part de la investigació científica s'ha centrat en la descripció dels mecanismes que activen l'expressió dels gens d'aquesta àrea durant el procés d'infecció bacteriana, però els investigadors de la UB s'han centrat "en el cas contrari" , en els factors que mantenen a aquests gens silenciats quan el bacteri no té necessitat d'infectar.





L'estudi revela que un sensor metabòlic està implicat en el control de l'expressió dels gens presents en aquesta àrea, i realitza aquest control de forma indirecta, mitjançant la regulació de l'expressió d'un petit fragment d'ARN.





El mecanisme de regulació, descrit ara per primera vegada, té lloc mitjançant la interacció dels petits fragments d'ARN amb la regió terminal del corresponent ARN missatger.





Ha liderat l'estudi Salobre, professor de la Facultat de Biologia de la UB, i han participat els experts de la UB Youssef El Mouali, Tania Gaviria Cantín i Marta Gibert, així com Maria Antònia Sánchez Romero (Universitat de Sevilla) i Alexander J. Westermann i Jörg Vogel (Universitat de Würzburg, Alemanya).