Iglesias va cridar a Puigdemont per pactar un pla B si la moció de Sánchez fracassava

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha explicat aquest divendres que el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, el va cridar a Berlín per parlar sobre la moció de censura que el PSOE havia presentat contra el ja expresident del Govern central Mariano Rajoy i de una alternativa que la formació estatge pretenia impulsar si fracassava la socialista.





"Vam parlar telefònicament i em va explicar com veia la situació i coses que d'aquí a un temps s'acabaran valorant, com la importància que va tenir l'estratègia de Podemos d'intentar preparar una moció de censura instrumental en el cas que Pedro Sánchez no guanyés la seva" , ha revelat en una entrevista a Rac1.





Segons Puigdemont, la iniciativa de Podemos s'anava a plantejar per convocar eleccions generals, al que el PSOE difícilment es podria negar, ha dit, "i vist que aquest era un escenari que no convenia molt, va ajudar al fet que molts grups donessin el seu suport a la moció de censura" socialista, com el PNB.





Mentre que no va parlar amb el PNB sobre la moció, Puigdemont ha reconegut haver-ho fet amb el líder de Podemos, amb qui ha tingut "una relació en el passat de franquesa i fraternitat", ha relatat.





Ha explicat que junts van analitzar "la situació política i les alternatives" que existien, així com els escenaris que s'obrien amb la moció de censura a Rajoy.





El gran perjudicat per aquesta moció, segons l'expresident català, ha estat Cs, que creu que ha vist frustrades les seves expectatives electorals: "És el partit més crispat, el més enfadat amb tots".