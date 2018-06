Quim Torra i Pedro Sánchez s'emplacen per telèfon a reunir-se "ben aviat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, han mantingut aquest divendres una conversa telefònica i s'han emplaçat a reunir-se "ben aviat".





Fonts del Govern han explicat que la oficines de tots dos presidents seran les encarregades de tancar la data de la trobada.





Sánchez i Torra han manifestat la seva voluntat d'obrir el diàleg que els anteriors presidents de l'Executiu espanyol -Mariano Rajoy- i català -Carles Puigdemont- van interrompre després de la celebració del referèndum de l'1-O i l'aplicació del 155.





La trucada s'ha produït el mateix dia en què tots dos Executius han fet gestos a favor del diàleg i de la distensió en les relacions entre la Generalitat i el Govern.





Torra s'ha reunit aquest divendres al matí amb el líder del PSC, Miquel Iceta, al que ha traslladat "la importància" que el Govern dóna a reunir-se al més aviat possible amb el nou president del Govern.





Mentre es produïa la trobada en el Palau de la Generalitat, s'estava reunint el Consell de Ministres que ha decidit aixecar el control financer a l'administració catalana "com a gest de normalització política".





Fins a la trucada d'aquest divendres, l'únic contacte entre tots dos presidents que havia explicat el Govern s'havia limitat a un intercanvi de missatges entre els caps de gabinet per felicitar a Sánchez per la Presidència i per constatar que tots dos volien dialogar.





Les diferències estan en l'enfocament amb el qual abordar aquest diàleg: la Generalitat reclama que sigui "sense límits i sense condicions" prèvies, mentre que el Govern central demana que qualsevol plantejament ha d'estar dins de la llei.