La pugna entre Santamaría i Cospedal per liderar el PP arrenca a les xarxes

Seguidors de l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría i simpatitzants de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, han llançat sengles comptes en xarxes socials per recolzar les seves candidatures a la Presidència del Partit Popular, una vegada que Mariano Rajoy ha anunciat que deixarà el seu càrrec.





Així mateix, una plataforma ha llançat un altre compte per donar suport a una candidatura d ' "unitat" integrada pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo i l'exvicepresidenta per rellevar Mariano Rajoy al capdavant del partit i que aposta per "un projecte renovat".





El compte 'YoConSorayaPP' va néixer aquest dijous al Twitter acompanyada del següent missatge:





"Arriben moments de regeneració política, Soraya Sáenz de Santamaría ho ha demostrat aquests anys al capdavant del Govern de Mariano Rajoy i és la persona idònia per liderar el Partit Popular en aquests moments de regeneració".





Els promotors d'aquest compte de suport a l'exvicepresidenta del Govern de Rajoy -que compta per ara amb més de 400 seguidors- animen a sumar-se a aquesta iniciativa per anar "junts" per una Espanya "millor". "Anem Soraya!", Exclama.





En un segon missatge asseguren que, tot i que "no serà un camí fàcil", amb "ajuda, il·lusió i treball en equip" aconseguiran un PP "a l'altura dels militants, afiliats i simpatitzants".









Hores després s'ha llançat el compte 'Cospedal presidenta' en suport a la secretària general del PP com a presidenta del partit i en la qual se li defineix com "el millor valor" de la formació.





El compte, amb molts menys seguidors, per ara, que la de Santamaría, ha llançat un missatge alertant de la seva posada en funcionament per "animar" a Cospedal a postular-se com a presidenta del PP al proper Congrés Extraordinari.









Paral·lelament naixia la plataforma 'UnNuevoPP' per donar suport a una candidatura d'unitat entre Feijóo i Sáenz de Santamaría, amb un suport de mig centenar de seguidors en les seves primeres quatre hores de vida.





"Vam començar una nova i il·lusionant etapa per reforçar el @PPopular i consolidar-lo com el partit de referència a # Espanya. T'uneixes?", És el missatge fixat en aquest compte.





En els seus missatges han defensat que la "millor manera" de renovar el projecte del PP "és fer-ho junts" i, en aquest sentit, l'ex vicepresidenta i el president gallec "són garantia de regeneració i servei a Espanya".





"Un discurs modern, amb cares reconeixibles i l'aval d'un treball per Espanya incalculable", postil·la.





CONGRÉS EXTRAORDINARI





Rajoy presidirà aquest dilluns la reunió de la Junta Directiva Nacional del partit que convocarà al mes de juliol un congrés extraordinari per elegir un nou líder de la formació.





En aquesta reunió, s'aprovarà també el reglament i la comissió organitzadora del conclave.





Tant Sáenz de Santamaría com la secretària general del PP apareixen en les travesses per succeir a Rajoy, si bé parteix com a favorit l'actual president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.





Cap d'ells ha confirmat públicament quins passos donarà, a l'espera que aquest procés congressual es posi en marxa.