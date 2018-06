Trapero rebutja el pla de Torra per tornar al comandament dels Mossos

El major dels Mossos cessat, Josep Lluís Trapero (Europa Press)





El major dels Mossos d'Esquadra cessat, Josep Lluís Trapero, ha declinat una oferta del president de la Generalitat, Quim Torra, per tornar a exercir les funcions de cap del cos policial català.





Segons ha informat Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dissabte, Trapero i Torra es van reunir aquest divendres a la tarda al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch.





Trapero ha considerat que no seria convenient per al bon funcionament de l'organització policial ni per la seva persona assumir aquesta responsabilitat davant la seva situació processal, tot i que va agrair l'oferiment, segons el comunicat.