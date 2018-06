Batet urgeix reformar la Constitució cap al model federal com a resposta a l'independentisme

Els socialistes Jaume Collboni, Meritxell Batet i Miquel Iceta (Europa Press)





La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha defensat aquest dissabte que una reforma de la Constitució és "urgent, viable i desitjable" per avançar cap a un model territorial federal.





Ho ha dit durant la seva intervenció a l'acte 'Reforma constitucional, federal i amb drets' que ha organitzat el PSC, que ha estat el seu primer acte a Catalunya des que va prendre possessió com a ministra.





Ha sostingut que reformar la Constitució és urgent per a "superar la crisi" que creu que viu l'Estat i, especialment, Catalunya, i que és viable perquè la Constitució preveu mecanismes de reforma i, al seu parer, poden millorar la situació actual.





Així mateix, ha assenyalat que és desitjable perquè una reforma per avançar cap a un model federal "porta solucions institucionals, que canalitzen i resolen alguns dels problemes més importants, i satisfà la necessitat de renovar el pacte territorial d'Espanya".





"Fa 40 anys que tenim aquesta Constitució, som una democràcia consolidada i amb una fortalesa suficient per afrontar una reflexió profunda conjuntament", ha afegit.





A més, Batet ha alertat que el model territorial no és l'únic problema, sinó que "la crisi territorial està acompanyada d'una crisi social i una crisi democràtica", que es retroalimenten entre elles, segons ha dit.





EL DIÀLEG LEAL ÉS EL PRIMER OBJECTIU





La nova ministra del Govern ha apuntat que la recuperació del "diàleg lleial és el primer objectiu però també l'instrument per fer les reformes necessàries".





En aquest sentit, ha advertit que la resposta a les demandes de l'independentisme "no pot esgotar-se amb l'aplicació de la llei i la Constitució", i que ha d'anar més enllà i potenciar el diàleg entre el Govern central i la Generalitat.





"Si volem respectar l'altre i garantir els drets de tots, cal respectar la llei i la Constitució. Però amb això no n'hi ha prou. Cal escoltar les raons i propostes de totes les forces polítiques", ha apuntat.





En declaracions als mitjans després de la seva intervenció, ha exemplificat aquesta qüestió dient que "es pot parlar de les 45 demandes que va presentar Puigdemont", de fer reformes legislatives per incloure alguns temes que a l'Estatut van ser declarats inconstitucionals, i demandes d'inversions que creu que l'Estat no ha atès en els últims anys.





En el discurs també ha destacat que el president del Govern, Pedro Sánchez, ja ha parlat amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i que el seu objectiu és "reprendre el diàleg de manera sincera i lleial entre tots els governs autonòmics".





Ha reivindicat que el diàleg entre les institucions s'ha de basar en el reconeixement i la protecció de "les diferents sensibilitats de tots els ciutadans", i ha dit esperar que tots els governs autonòmics participin en els òrgans de negociació i decisió de les qüestions autonòmiques, com el Consell de Política Fiscal i la Conferència de Presidents.





També ha exalçat l'actitud de diàleg i de consens que assegura que té el Govern, i espera el mateix per part dels governs autonòmics: "Esperem trobar-nos que la resta d'institucions tingui la mateixa actitud lleial, de generació de confiança i de mà estesa perquè la paraula prengui el protagonisme".





COMISSIÓ PER AL DIÀLEG I LA REFORMA CONSTITUCIONAL





Batet ha assegurat que la comissió per a la reforma territorial impulsada pel PSOE al Congrés, que ha batejat com "la comissió per al diàleg", és una oportunitat per abordar aquesta reflexió sobre el model territorial i la reforma de la Constitució.





Tot i així, ha lamentat que molts grups han abandonat aquesta comissió i que cal impulsar-de nou, pel que ha cridat a totes les formacions a "participar activament en aquesta comissió, és un instrument important i una oportunitat per recuperar la confiança i la lleialtat que s'ha perdut en els últims anys".