Artadi assegura que el Govern no renuncia a la desobediència per aconseguir la independència

Elsa Artadi, portaveu del Govern (Europa Press)





La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que l'executiu català no renuncia a cap via per aconseguir la independència de Catalunya i que analitzaran com actuar en cada moment: "No podem renunciar, en abstracte, ni a la unilateralitat ni a la desobediència . s'ha de veure cas per cas com actuem ".





"Això no implica que d'aquí a 48 hores declararem la independència, però implica que en cada moment es valorarà què es decideix fer", ha sostingut en una entrevista a El Nacional aquest dissabte recollida per Europa Press.





Ha assenyalat que l'objectiu d'aquest Govern és restituir els càrrecs cessats pel 155, "la defensa dels drets civils, polítics, en particular dels presos polítics i exiliats", al costat de la internacionalització del procés independentista.





A més, ha apuntat que l'objectiu últim és aconseguir la República catalana: "No sabem si serà més al principi, més al final, si serà dins d'aquesta legislatura. No ho podem avançar perquè ningú ho sap, però l'objectiu és claríssim".





Per aconseguir-defensa "anar empenyent totes les peces perquè puguin succeir-se, des del procés constituent, acompanyar des dels grups parlamentaris l'aproximació de cara a les eleccions municipals, activar plenament al Parlament perquè sigui una veritable àgora republicana, i seguir fent política diplomàtica internacional".





TORRA, SÁNCHEZ I EL DRET A L'AUTODETERMINACIÓ





Artadi ha insistit en la necessitat de dialogar amb el Govern central i considera que han de parlar amb el president del Govern, Pedro Sánchez, de "què pensa de la repressió que hi ha a Catalunya i la regressió democràtica" i de quina ofereix a la societat catalana .





"Anirem amb la voluntat d'escoltar què ha de dir. Nosaltres som molt clars amb el que volem. Ho hem dit sempre i volem que el poble s'expressi per decidir com ha de ser el seu futur", ha afegit.





En aquest sentit, la portaveu del Govern s'ha mostrat convençuda que el president de la Generalitat, Quim Torra, "explicarà Sánchez que els catalans tenen dret a l'autodeterminació".





Per això, ha sostingut que Sánchez ha de poder parlar sobre el dret a l'autodeterminació: "No es tracta només de dir: jo d'això no en parlo. Això és un acte d'extrema irresponsabilitat per part d'un governant. Ha de dir quina és la seva posició . La seva posició no pot ser: d'això no podem parlar", ha recriminat.