Rivera s'oposa que la reforma constitucional permeti una nació de nacions

Albert Rivera i Inés Arrimadas (Europa Press)





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que cal reformar la Constitució, "però no per inventar-se una nació de nacions, sinó per reforçar la nació de ciutadans lliures i iguals".





Després que aquest dissabte la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, hagi defensat en un acte del PSC a Barcelona la reforma de la Carta Magna, i hagi afirmat que és "urgent, viable i desitjable", Rivera ha contestat via Twitter.





"Sí, cal reformar la Constitució per suprimir els aforaments, reformar o tancar el Senat o canviar el sistema electoral, tot el que PSOE-PP han bloquejat. Però no per inventar-se una nació de nacions, sinó per reforçar la nació de ciutadans lliures i iguals ", ha escrit el líder 'taronja' en aquesta xarxa social.