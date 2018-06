Arrimadas adverteix als separatistes: "No ens callaran ni ens faran fora de Catalunya"

Inés Arrimadas aquest dissabte a Vic (Europa Press)





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat aquest dissabte al Govern municipal de Vic, de l'PDeCAT, de voler "silenciar i excloure" a Cs, després que el consistori hagi denegat un permís perquè el partit celebri un acte al carrer del municipi.





Ho ha dit en declaracions als mitjans a Vic, on els dirigents de Cs han estat rebuts amb crits per part d'un grup d'independentistes, el que ha provocat un intercanvi de retrets entre els dos grups.





Arrimadas ha criticat que l'Ajuntament de Vic donés un permís per celebrar un acte en suport a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, però no a Cs: "Quan ho demana el partit que ha guanyat les eleccions, un partit que no és independentista , ja veiem quin és el concepte que alguns tenen de Catalunya".





Ha recriminat que aquesta visió és "una Catalunya que vol silenciar i excloure milions de ciutadans" que no són independentistes.





"Els partits separatistes no ens callaran ni ens faran fora de Catalunya", ha afegit.





QUIM TORRA, INSTAL·LAT EN LA IL·LEGALITAT I LA CONFRONTACIÓ





Arrimadas ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "s'ha ratificat en la il·legalitat i en la confrontació" amb les seves últimes accions.





Ha expressat la seva preocupació per "la concessió de 20 milions d'euros més a TV3, la neteja ideològica en la cúpula dels Mossos d'Esquadra, la utilització de les ambaixades a l'estranger per parlar del 'Procés' o l'expulsió de milions catalans de la vida pública amb símbols independentistes".





Així mateix, ha retret al Govern central l'aixecament del control financer dels comptes de la Generallitat, ja que considera que suposa "una catifa vermella perquè puguin seguir gastant els diners de tots en 'Procés' independentista".